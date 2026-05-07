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Investigado é preso pela PF com pornografia infantil em Aparecida do Taboado

Materiais estavam armazenados em dispositivos eletrônicos que foram apreendidos

07 maio 2026 - 15h50Vinicius Costa
Operação aconteceu em Aparecida do TaboadoOperação aconteceu em Aparecida do Taboado   (Divulgação/PF)

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante durante a operação Escudo de São Miguel III, deflagrada pela Polícia Federal, com objetivo de desarticular crimes de abuso sexual infantojuvenil praticados pela internet.

A prisão aconteceu nesta quinta-feira, dia 7, em Aparecida do Taboado, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão.

Segundo a Polícia Federal, durante a ação, foi identificado que o investigado armazenava e disponibilizava cenas de abuso sexual infantojuvenil. Os materiais estava em dispositivos eletrônicos, que foram apreendidos.

Ainda conforme a instituição, o investigado possui registro criminal anterior pelo crime de estupro de vulnerável.

Embora o termo “pornografia” ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional adota, preferencialmente, as expressões “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou “violência sexual contra crianças e adolescentes”, por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes.

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