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Polícia prende grupo que causou prejuízo de R$ 1 mi a empresas de celulose em MS

Quadrilha é suspeita de furtar insumos agrícolas, combustíveis e equipamentos em Brasilândia

07 maio 2026 - 16h12Vinicius Costa
Operação prendeu dez pessoas envolvidas no esquemaOperação prendeu dez pessoas envolvidas no esquema   (Divulgação/PCMS)

Uma operação da Polícia Civil deflagrada nesta quinta-feira (7) desarticulou um grupo suspeito de furtar insumos, máquinas e equipamentos de propriedades rurais e empresas ligadas ao setor de celulose em Brasilândia. Segundo a investigação, os crimes causaram prejuízo superior a R$ 1 milhão apenas em 2024 a uma das empresas atingidas pelo esquema.

A operação mobilizou mais de 40 policiais civis e militares e resultou no cumprimento de dez mandados de prisão e 13 de busca e apreensão. Ao todo, dez pessoas foram presas, duas delas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e receptação de produtos furtados. Um dos suspeitos apontados como líder do grupo foi preso em Andradina (SP), enquanto outro foi capturado em Pauliceia (SP).

Durante as diligências, os policiais apreenderam 22 veículos avaliados em cerca de R$ 1,5 milhão, além de armas, munições e insumos agrícolas de origem ilícita. Um investigado identificado como Márcio Alves de Menezes segue foragido. A polícia informou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema.

As apurações duraram cerca de um ano e apontaram a existência de uma organização criminosa estruturada para atuar em furtos qualificados, receptação e lavagem de dinheiro. De acordo com a polícia, funcionários e motoristas ligados às empresas vítimas eram cooptados para repassar informações estratégicas sobre mercadorias, rotas e locais de armazenamento dos produtos.

Com autorização judicial, os investigadores acessaram dados telemáticos de um dos suspeitos e conseguiram mapear o funcionamento do grupo. Os criminosos atuavam principalmente no furto de implementos agrícolas, agrotóxicos, combustíveis, ferramentas e insumos utilizados nas atividades rurais e industriais da região.

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