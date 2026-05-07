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Bandidos roubam carga de obras de arte transportada por PMs de MS em SP

Militares faziam apoio institucional à Fundação de Cultura quando foram abordados por assaltantes

07 maio 2026 - 17h23Vinicius Costa
Sede da Fundação de CulturaSede da Fundação de Cultura   (Edemir Rodrigues)

Dois policiais militares de Mato Grosso do Sul foram vítimas de um assalto na madrugada desta quinta-feira (7), em São Paulo, enquanto realizavam o transporte de obras de arte da Fundação de Cultura do Estado. O caminhão que levava a carga cultural foi roubado por criminosos armados.

Os militares seguiam pela Avenida Otaviano Alves de Lima, na capital paulista, quando precisaram parar o veículo após suspeita de pane mecânica. Durante a parada, eles foram abordados por três homens armados, que renderam a equipe e levaram o caminhão, as obras transportadas e pertences pessoais dos policiais.

Segundo a PMMS, a Polícia Militar de São Paulo prestou apoio aos agentes sul-mato-grossenses, auxiliando no registro da ocorrência e no encaminhamento dos militares para um hotel, onde aguardam retorno a Mato Grosso do Sul.

O caso foi registrado no 33º Distrito Policial de São Paulo como roubo majorado pelo concurso de pessoas e subtração de arma de fogo. Até o momento, não há informações sobre a recuperação da carga ou identificação dos suspeitos.

 

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