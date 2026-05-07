Bandidos roubam carga de obras de arte transportada por PMs de MS em SP

Dois policiais militares de Mato Grosso do Sul foram vítimas de um assalto na madrugada desta quinta-feira (7), em São Paulo, enquanto realizavam o transporte de obras de arte da Fundação de Cultura do Estado. O caminhão que levava a carga cultural foi roubado por criminosos armados.

Os militares seguiam pela Avenida Otaviano Alves de Lima, na capital paulista, quando precisaram parar o veículo após suspeita de pane mecânica. Durante a parada, eles foram abordados por três homens armados, que renderam a equipe e levaram o caminhão, as obras transportadas e pertences pessoais dos policiais.

Segundo a PMMS, a Polícia Militar de São Paulo prestou apoio aos agentes sul-mato-grossenses, auxiliando no registro da ocorrência e no encaminhamento dos militares para um hotel, onde aguardam retorno a Mato Grosso do Sul.

O caso foi registrado no 33º Distrito Policial de São Paulo como roubo majorado pelo concurso de pessoas e subtração de arma de fogo. Até o momento, não há informações sobre a recuperação da carga ou identificação dos suspeitos.

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