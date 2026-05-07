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Economia

Número de consumidores negativados sobe 10% em Mato Grosso do Sul

Comércio aponta dificuldade das famílias para sair do ciclo de endividamento

07 maio 2026 - 18h37Vinicius Costa

O número de consumidores inadimplentes em Mato Grosso do Sul cresceu acima da média nacional e acendeu um alerta entre entidades do comércio. Dados divulgados pelo SPC Brasil apontam que o total de negativados no Estado aumentou 10,07% em abril deste ano, na comparação com o mesmo período de 2025.

O avanço também supera os índices registrados no Centro-Oeste, onde a alta foi de 6,66%, e no país, de 9,25%. Na comparação entre março e abril, o crescimento da inadimplência em Mato Grosso do Sul foi de 1,47%, quase três vezes maior que a média regional.

Além do aumento no número de devedores, o volume de dívidas em atraso teve alta ainda mais expressiva: 20,84% em um ano. Segundo o levantamento, cada consumidor inadimplente acumula, em média, 2,4 dívidas, com valor aproximado de R$ 5,9 mil. O tempo médio de atraso também chama atenção e chega a 28,4 meses.

Para a FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul), o cenário mostra dificuldades persistentes das famílias para reorganizar as finanças. O levantamento aponta ainda que 87,62% das negativações registradas em abril foram de consumidores reincidentes, ou seja, pessoas que já haviam ficado inadimplentes nos últimos 12 meses.

O setor financeiro concentra a maior parte das dívidas, respondendo por 64,69% dos débitos registrados. Já a faixa etária mais afetada é a de 30 a 39 anos, que reúne cerca de um quarto dos consumidores negativados no Estado.

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