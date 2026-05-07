'Ney' é procurado por integrar quadrilha de furtos de caminhonetes em MS

Vanderley Rodriguez Lopez, de 35 anos, o vulgo 'Ney', está sendo procurado pela Polícia Civil sob a acusação de integrar uma quadrilha especializada em furtos de caminhonetes na região de fronteira de Mato Grosso do Sul.
Contra o suspeito há mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas, associação criminosa e furto qualificado.
As investigações indicam que Vanderley pode estar escondido na região de Coronel Sapucaia ou em Capitán Bado, cidade paraguaia localizada na faixa de fronteira.
Informações que possam auxiliar na localização podem ser repassadas, de forma anônima, à Seção de Investigações Gerais (SIG) de Dourados pelo telefone: (67) 99987-9826.
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