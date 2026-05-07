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Polícia prende dupla suspeita de abastecer tráfico entre Campo Grande e Cassilândia

Investigação começou após denúncia sobre esquema de compra e revenda de cocaína no interior do Estado

07 maio 2026 - 11h55Vinicius Costa
Drogas apreendidas pela políciaDrogas apreendidas pela polícia   (Divulgação/PCMS)

Investigação da Polícia Civil terminou com duas prisões em flagrante por tráfico de drogas em Campo Grande e Cassilândia nesta quarta-feira (6). A apuração começou após denúncias indicarem que um homem monitorado por tornozeleira eletrônica teria saído do interior do Estado para buscar cocaína na Capital e abastecer pontos de venda no município.

O suspeito, de 32 anos, foi localizado por equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) em um hotel na região do bairro Pioneiros, próximo à rodoviária capital sul-mato-grossense. No quarto onde ele estava hospedado, os policiais encontraram porções de cocaína espalhadas sobre a cama e mais drogas dentro de uma mochila.

Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos cerca de 552 gramas de cocaína e um aparelho celular. Durante a abordagem, o investigado confessou que havia comprado o entorpecente em Campo Grande para revender em Cassilândia.

Com o avanço das diligências, equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) foram até a casa do suspeito em Cassilândia, onde encontraram outro homem, de 30 anos. Conforme a investigação, ele teria assumido a movimentação do tráfico enquanto o comparsa estava fora da cidade buscando mais drogas.

No imóvel, os policiais apreenderam porções de maconha já embaladas para venda, totalizando aproximadamente 97 gramas. O segundo suspeito também foi preso em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

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