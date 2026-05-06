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Motocicleta de estudante é furtada em frente à UCDB em Campo Grande

Veículo estava estacionado na avenida Tamandaré, com guidão travado, enquanto jovem de 20 anos assistia aula

06 maio 2026 - 17h40Taynara Menezes    atualizado em 06/05/2026 às 17h55

A motocicleta de uma estudante de 20 anos foi furtada na manhã desta quarta-feira (6), em frente à Clínica Escola da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), em Campo Grande, enquanto ela assistia aula.

De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo estava estacionado em via pública, na Avenida Tamandaré, no Jardim Seminário, desde por volta das 7h30. A moto, uma Yamaha YBR 125 Factor ED, de cor vermelha, estava com o guidão travado.

A jovem permaneceu na instituição por cerca de quatro horas e, ao retornar, por volta das 11h, percebeu que a motocicleta não estava mais no local. Ainda conforme o registro, havia outras motos estacionadas nas proximidades.

A estudante chegou a fazer buscas na região, acreditando em um possível engano quanto ao local onde havia deixado o veículo, mas não conseguiu encontrá-lo. O caso foi registrado como furto na Polícia Civil e será investigado. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

Informações podem ser repassadas diretamente para a vítima pelo número 67 99353-3792 ou ao 190.

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