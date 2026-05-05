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SES emite alerta para surto de meningite meningocócica em Mato Grosso do Sul

Três casos confirmados levam autoridades a reforçar vigilância, prevenção e busca imediata por atendimento

05 maio 2026 - 15h25Taynara Menezes    atualizado em 05/05/2026 às 16h19
Fachada da Secretaria Estadual de SaúdeFachada da Secretaria Estadual de Saúde   (Foto: SES)

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) emitiu alerta epidemiológico para a ocorrência de surto de meningite meningocócica em Mato Grosso do Sul. Até o momento, três casos da doença foram confirmados no estado.

Segundo a secretaria, um caso foi registrado no município de Anastácio, em um paciente de 18 anos. Outros dois casos ocorreram em Inocência, envolvendo pessoas de 42 e 47 anos.

A meningite meningocócica, causada pela bactéria Neisseria meningitidis, é uma infecção grave, de evolução rápida e com alto risco de complicações e óbito, podendo também se apresentar como meningococcemia (sepse).

Entre os principais sinais e sintomas de alerta estão febre alta súbita, dor de cabeça intensa, rigidez na nuca, sensibilidade à luz, náuseas e vômitos, manchas avermelhadas ou arroxeadas na pele e alteração do nível de consciência.

A SES informou que já adotou medidas como notificação imediata de casos suspeitos, investigação epidemiológica em curso, bloqueio com quimioprofilaxia dos contatos próximos, intensificação da vigilância epidemiológica nos municípios afetados e orientação à rede assistencial para diagnóstico e manejo oportuno.

A vacinação é apontada como a principal forma de prevenção. A recomendação é que a população verifique e atualize a situação vacinal conforme o calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e as orientações das autoridades de saúde.

O alerta também orienta profissionais de saúde e a população a identificarem precocemente os sinais e sintomas e a buscarem atendimento imediato em caso de suspeita. A situação segue sendo monitorada continuamente pelas equipes de vigilância em saúde.

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