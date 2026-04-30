Humap promove campanha por higienização das mãos no dia 5 de maio

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian realiza no dia 5 de maio uma ação institucional em Campo Grande em alusão à campanha mundial de higienização das mãos. A iniciativa integra mobilização promovida pela Organização Mundial da Saúde.

A atividade será realizada na portaria central da unidade, nos períodos da manhã e da tarde, com foco na conscientização de profissionais e gestores sobre a importância da prática na rotina hospitalar.

Com o tema “Ação que Salva Vidas”, a campanha de 2026 destaca a higienização das mãos como uma das medidas mais eficazes para prevenir infecções relacionadas à assistência à saúde.

A mobilização será conduzida pela equipe de vigilância em saúde do hospital, com ações de sensibilização e reforço das boas práticas entre os trabalhadores.

A unidade também reforça a necessidade de manter condições adequadas para a higienização, como acesso a água, sabonete e álcool, como forma de garantir a segurança de pacientes e equipes.

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