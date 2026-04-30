Menu
Menu Busca quinta, 30 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Saúde

Humap promove campanha por higienização das mãos no dia 5 de maio

Ação busca conscientizar profissionais sobre prevenção de infecções

30 abril 2026 - 17h49Vinicius Costa
Higienização das mãosHigienização das mãos   (Reprodução/Internet)

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian realiza no dia 5 de maio uma ação institucional em Campo Grande em alusão à campanha mundial de higienização das mãos. A iniciativa integra mobilização promovida pela Organização Mundial da Saúde.

A atividade será realizada na portaria central da unidade, nos períodos da manhã e da tarde, com foco na conscientização de profissionais e gestores sobre a importância da prática na rotina hospitalar.

Com o tema “Ação que Salva Vidas”, a campanha de 2026 destaca a higienização das mãos como uma das medidas mais eficazes para prevenir infecções relacionadas à assistência à saúde.

A mobilização será conduzida pela equipe de vigilância em saúde do hospital, com ações de sensibilização e reforço das boas práticas entre os trabalhadores.

A unidade também reforça a necessidade de manter condições adequadas para a higienização, como acesso a água, sabonete e álcool, como forma de garantir a segurança de pacientes e equipes.

Reportar Erro
UNIMED PJ Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Myke Sena/MS
Saúde
HIV/Aids causou mais de 50 mortes em Campo Grande em 2025, aponta MPMS
'Ju', como é conhecida precisa de leito hospitalar - Foto: Arquivo Pessoal
Saúde
Entre idas e vindas na UPA, porteira aciona Justiça para garantir internação em UTI
Nos dois primeiros dias da campanha, apenas 397 pessoas procuraram as unidades de saúde
Saúde
Baixa adesão à vacina contra chikungunya preocupa autoridades em Dourados
Foto: Reprodução / Relatório / CRMV-MS
Saúde
Ministério Público arquiva investigação sobre suposto 'extermínio' no CCZ da Capital
Divulgação / Instituto Butantan
Saúde
Butantan recruta voluntários em Campo Grande para teste de vacina contra gripe
Pátio Central Shopping
Saúde
Já se vacinou? Sábado terá plantão de vacinação contra Influenza no Centro da Capital
A nova estrutura amplia a capacidade de atendimento da instituição
Saúde
Hospital de Câncer inaugura 5º andar com 32 novos leitos em Campo Grande
Com 84% de conformidade, Humap-UFMS reforça padrões de qualidade na assistência
Saúde
Com 84% de conformidade, Humap-UFMS reforça padrões de qualidade na assistência
A meta é alcançar ao menos 27% do público-alvo
Saúde
Com quase 7 mil notificações, Dourados inicia vacinação contra Chikungunya
Com mais de 2,5 milhões de doses aplicadas no ano, o resultado evidencia a capacidade operacional da rede pública
Saúde
MS lidera vacinação no Brasil e mantém nota máxima pelo 2º ano seguido

Mais Lidas

Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Morre bebê de 1 ano que foi vítima de maus-tratos e estupro em Campo Grande
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jader Vasconselos
Cidade
Após denúncia, TCU abre investigação sobre uso de R$ 156 milhões da Saúde de Campo Grande
Protesto - Foto: Sarah Chaves
Política
Trans e travestis se manifestam contra lei sobre uso de banheiros na Capital
Jornalista Sérgio Pereira Bittencourt - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Trânsito
Jornalista morre após grave acidente entre motos em Campo Grande