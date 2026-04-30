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Primeiro encontro do Republicanos em MS reúne lideranças e traça metas para 2026

Reunião em Campo Grande marca início da articulação partidária sob comando de Beto Pereira

30 abril 2026 - 18h51Taynara Menezes
Beto durante evento do partidoBeto durante evento do partido   (Foto: Divulgação)

O deputado federal Beto Pereira realizou nesta quinta-feira (30), em Campo Grande, o primeiro encontro regional do Republicanos após assumir a presidência da sigla em Mato Grosso do Sul.

O evento reuniu vereadores, presidentes municipais e parlamentares estaduais para alinhar estratégias visando as eleições de 2026. Entre as metas estão a eleição de três a quatro deputados estaduais e dois federais, além do apoio à reeleição do governador Eduardo Riedel e à pré-candidatura de Reinaldo Azambuja ao Senado.

Durante o encontro, Beto Pereira destacou o fortalecimento da base partidária. “Queremos fortalecer o partido e pra fortalecer é a partir da base. Teremos opções. Vamos ter candidatos em todas as regiões, do norte ao sul, leste ao oeste”, afirmou.

O deputado também ressaltou o objetivo de ampliar a representatividade. “Homens e mulheres capacitados para assumirem mandatos na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal”, completou.

Outras lideranças também participaram do encontro e destacaram o crescimento do partido no estado, o aumento no número de vereadores eleitos e a expectativa de expansão nas próximas eleições.

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UNIMED PJ Maio26

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