Pacote de R$ 45 milhões é anunciado para recapeamento em Campo Grande

Durante agenda institucional realizada nesta quinta-feira (30), no Paço Municipal, a senadora Tereza Cristina anunciou um pacote de R$ 45 milhões para obras de recapeamento em Campo Grande, com recursos da bancada federal.

O investimento foi viabilizado após mudanças aprovadas no Senado Federal, que passaram a permitir o uso de emendas de bancada em obras estruturantes de infraestrutura urbana, como recapeamento e requalificação viária.

Segundo a senadora, novos aportes podem ser realizados. “Nos próximos dias, com apoio da bancada federal, nós vamos entregar para Campo Grande R$ 45 milhões para obras de recapeamento e tapa-buraco. Nós nos encontramos daqui uns dias para mais R$ 45 milhões de recapeamento”, afirmou.

O pacote prevê a execução de obras nas sete regiões urbanas da Capital, com definição das vias baseada em estudos técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), priorizando os pontos mais críticos da malha viária.

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