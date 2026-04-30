MS cria semana de combate à exposição precoce de crianças nas redes

Mato Grosso do Sul passa a ter a Semana Estadual de Combate à Adultização, à Exploração, à Sexualização e à Exposição Precoce de Crianças e Adolescentes nas Redes Sociais.

A medida surgiu a partir de projeto da deputada Mara Caseiro e foi aprovada pela Assembleia Legislativa, com sanção do governador Eduardo Riedel. A publicação saiu no Diário Oficial desta quinta-feira (30).

A semana entra no calendário oficial do Estado e será realizada todos os anos na segunda semana de agosto. A ideia é alertar sobre os riscos da exposição excessiva de crianças e adolescentes nas redes.

Entre as ações previstas estão campanhas educativas, palestras em escolas, rodas de conversa e oficinas sobre uso seguro da internet, com participação de órgãos públicos e entidades parceiras.



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