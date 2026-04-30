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Motoentregador morre dias após acidente em cruzamento de Ivinhema

Vítima estava internada em Dourados desde o dia do acidente

30 abril 2026 - 13h11Vinicius Costa
Alisson Gabriel estava internado desde o dia do acidenteAlisson Gabriel estava internado desde o dia do acidente   (Redes Sociais)

O jovem Alisson Gabriel de Matos, de 24 anos, morreu na tarde de terça-feira (29) após não resistir aos ferimentos de um acidente de trânsito ocorrido na semana passada, em Ivinhema. Ele estava internado no Hospital da Vida, em Dourados, desde o dia da colisão.

O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (23), em um cruzamento da região central da cidade. Alisson seguia de motocicleta pela via preferencial quando foi atingido por um carro que realizava uma conversão.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado a vários metros. O motorista do carro permaneceu no local e prestou socorro até a chegada das equipes de resgate.

A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros com múltiplas lesões e suspeita de traumatismo craniano. Devido à gravidade, foi transferida para Dourados, onde permaneceu internada por alguns dias.

Alisson trabalhava como motoentregador e era conhecido na cidade. A morte gerou comoção entre moradores e nas redes sociais.

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