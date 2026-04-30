Bombeiros fazem buscas por homem desaparecido no Rio Dourados

O Corpo de Bombeiros iniciou, nesta quinta-feira, dia 30, buscas por um homem que teria desaparecido nas águas do Rio Dourados, em Fátima do Sul, após relatos de possível afogamento.
A mobilização começou depois que pescadores informaram ter visto uma pessoa sendo levada pela correnteza na tarde de quarta-feira (29), o que levou equipes de resgate a iniciarem as buscas na região.
Segundo as informações do site Fátima em Dia, uma família também procurou a polícia para comunicar o desaparecimento de um homem que teria sido visto na cidade horas antes do ocorrido.
As equipes dos bombeiros seguem com os trabalhos de busca no rio, mas até o momento não há confirmação sobre a localização da vítima.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Operação da PC e PM prende acusado de tentar matar jovem em MS
Polícia
Mulher é presa por tráfico e extorsão de usuários em Bataguassu
Polícia
Operação apura fraude em concurso da PF com prova em Campo Grande
Polícia
Aquidauanense morre após dias internada por acidente no RJ
Polícia
Motoentregador morre dias após acidente em cruzamento de Ivinhema
Polícia
Operação da PM prende dois e apreende mais de 170 quilos de droga na Capital
Polícia
Criança é hospitalizada após ser atacada por pitbull em Ponta Porã
Polícia
Motociclista fica em estado grave ao bater em caminhão estacionado na Capital
Justiça
Morte de Vandermárcio: TJMS atende defesa e manda fazer reprodução simulada dos fatos
Polícia