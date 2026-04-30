Bombeiros fazem buscas por homem desaparecido no Rio Dourados

O Corpo de Bombeiros iniciou, nesta quinta-feira, dia 30, buscas por um homem que teria desaparecido nas águas do Rio Dourados, em Fátima do Sul, após relatos de possível afogamento.

A mobilização começou depois que pescadores informaram ter visto uma pessoa sendo levada pela correnteza na tarde de quarta-feira (29), o que levou equipes de resgate a iniciarem as buscas na região.

Segundo as informações do site Fátima em Dia, uma família também procurou a polícia para comunicar o desaparecimento de um homem que teria sido visto na cidade horas antes do ocorrido.

As equipes dos bombeiros seguem com os trabalhos de busca no rio, mas até o momento não há confirmação sobre a localização da vítima.

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