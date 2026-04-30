Campo Grande deve ter 98 operações aéreas no feriado prolongado

O Aeroporto Internacional de Campo Grande deve ofertar 17,2 mil assentos e 98 operações entre pousos e decolagens durante o feriado do Dia do Trabalhador, entre os dias 30 de abril e 3 de maio. Os dados são da Aena Brasil, responsável pela administração do terminal.

Este será o primeiro feriado prolongado após a inauguração das três pontes de embarque e da nova sala de embarque doméstico no aeroporto da Capital, que passou por obras recentes de ampliação.

No total, a concessionária prevê 563,5 mil assentos ofertados e 3.395 operações em todos os aeroportos sob sua gestão no país durante o período.

Entre os terminais com maior movimentação está o Aeroporto de Congonhas, que lidera a oferta com 304,3 mil assentos e 1.795 operações, seguido pelo Aeroporto Internacional do Recife, com 114,8 mil assentos e 695 voos.

A oferta de assentos considera a capacidade total das aeronaves previstas para o período e não corresponde, necessariamente, ao número de passageiros transportados.

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