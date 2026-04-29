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Detran-MS alerta para golpe que usa falsa "renovação automática" da CNH e aplica fraudes via PIX

Links falsos circulam em aplicativos de mensagem e imitam sites oficiais para roubar dados e dinheiro de motoristas em MS

29 abril 2026 - 17h23Taynara Menezes

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul voltou a alertar a população sobre um golpe que utiliza links falsos para simular a chamada “renovação automática” da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A fraude tem circulado principalmente em grupos de WhatsApp.

As páginas fraudulentas imitam portais oficiais e oferecem serviços como renovação da CNH, segunda via e até emissão sem autoescola. O objetivo é induzir o usuário a fazer login com dados pessoais e, em seguida, realizar um pagamento via PIX.

Segundo o órgão, o golpe se aproveita da aparência de sites oficiais e da exibição de dados reais da vítima — obtidos indevidamente — para criar sensação de segurança. Depois disso, mensagens de urgência são usadas para pressionar o pagamento, com falsas ameaças de multas, bloqueio de CPF e inclusão em dívida ativa.

O Detran-MS reforça que não existe “renovação automática” mediante solicitação ou pagamento. O procedimento oficial ocorre de forma automatizada pelo sistema de trânsito apenas para casos específicos, sem links externos ou cobrança adicional.

Outro alerta importante é o endereço dos sites: páginas oficiais terminam sempre em “gov.br” ou “ms.gov.br”. Qualquer variação fora desse padrão deve ser considerada suspeita.

O órgão orienta que os cidadãos não cliquem em links recebidos por mensagens, não informem dados pessoais fora dos canais oficiais e utilizem apenas o portal Meu Detran MS, o aplicativo ou a atendente virtual Glória no WhatsApp (67) 3368-0500.

Em caso de golpe, a recomendação é procurar o banco imediatamente e registrar boletim de ocorrência.

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