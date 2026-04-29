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Homem é preso por estuprar criança em aldeia indígena de Tacuru

A vítima acordou durante a madrugada com um indivíduo tocando suas partes íntimas

29 abril 2026 - 18h11Vinicius Costa
Delegacia de Polícia Civil de TacuruDelegacia de Polícia Civil de Tacuru   (Divulgação/PCMS)

Indivíduo, de 25 anos, foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Civil durante a quarta-feira, dia 29, pelo crime de estupro de vulnerável, cometido contra uma criança, de 8 anos, em Tacuru.

O crime ocorreu no interior de uma aldeia da região. A vítima compareceu à unidade policial acompanhada da mãe, para relatar os fatos.

Segundo a Polícia Civil, a vítima acordou durante a madrugada com um indivíduo tocando suas partes íntimas. Ao notar a presença do homem, a criança gritou pela mãe, que imediatamente acendeu a luz de um aparelho celular e visualizou o homem, reconhecendo-o como um morador das proximidades.

Assim que comunicada, a Polícia Civil iniciou trabalho investigativo e localizou o autor no interior da aldeia. No momento da abordagem, o homem apresentava visíveis sinais de embriaguez e portava uma garrafa de bebida alcoólica.

Conduzido à Delegacia, o investigado disse que estava embriagado e alegou não possuir recordações sobre os eventos da madrugada.

A Polícia Civil representou pela prisão preventiva em decorrência do crime cometido.

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