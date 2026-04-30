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Operação da PC e PM prende acusado de tentar matar jovem em MS

Ação ocorreu em quatro cidades do leste de Mato Grosso do Sul

30 abril 2026 - 16h23Vinicius Costa
Operação ocorreu em cidades do leste de MSOperação ocorreu em cidades do leste de MS   (Divulgação/PCMS)

Pelo menos uma pessoa foi presa durante a Operação Argos, deflagrada nesta quinta-feira, dia 30, pela Polícia Civil e a Polícia Militar com o objetivo de reforçar a segurança pública e combater crimes violentos em cidades do leste de Mato Grosso do Sul.

Parte das diligências ocorreu no município de Paranaíba, onde um homem foi preso por tentativa de homicídio. Ele é apontado como um dos autores de um homicídio tentado registrado em Aparecida do Taboado nos últimos dez dias.

Além do mandado de prisão, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão. As ações seguem em andamento, especialmente em razão da realização da Festa do Peão 'Taboadão 2026', prevista para este fim de semana, evento que deve reunir público diário estimado em cerca de 15 mil pessoas.

A ação mobilizou grande aparato policial, com emprego de nove viaturas da Polícia Civil, totalizando 32 policiais civis, além de oito viaturas da Polícia Militar e aproximadamente 24 policiais militares. 

Também foram utilizados um helicóptero, três motocicletas e equipe com dois cães farejadores.

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