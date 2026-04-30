Motociclista fica em estado grave ao bater em caminhão estacionado na Capital

Uma jovem motociclista, de 23 anos, foi socorrida em estado grave nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, dia 30, após colidir contra a traseira de um caminhão estacionado na Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro São Francisco, em Campo Grande.

Ela sofreu fratura no fêmur, lesões na face e traumatismo cranioencefálico, sendo socorrida por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para a Santa Casa.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 5h da manhã, quando a vítima seguia no sentido oeste a leste da avenida, atingiu a traseira do caminhão.

Compareceram no local do acidente, além do SAMU, a Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica para os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima de lesão corporal provocado pela própria vítima.

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