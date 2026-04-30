Criança é hospitalizada após ser atacada por pitbull em Ponta Porã

Criança, de 2 anos, ficou gravemente ferida após ser atacada por um cachorro na tarde de quarta-feira (29), em Ponta Porã. A vítima foi transferida em vaga zero para atendimento em Dourados devido à gravidade dos ferimentos.

O ataque foi provocado por um cão da raça pitbull, que pertenceria a um conhecido do namorado da mãe da criança. O pai informou que a menina estava passando alguns dias com a mãe, já que o casal é separado, e que o ataque ocorreu durante esse período.

A criança foi socorrida inicialmente em Ponta Porã, mas precisou ser transferida com urgência para uma unidade com maior suporte médico.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso. As circunstâncias do ataque devem ser apuradas pelas autoridades.

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