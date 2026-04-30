Criança é hospitalizada após ser atacada por pitbull em Ponta Porã

Criança, de 2 anos, ficou gravemente ferida após ser atacada por um cachorro na tarde de quarta-feira (29), em Ponta Porã. A vítima foi transferida em vaga zero para atendimento em Dourados devido à gravidade dos ferimentos.
O ataque foi provocado por um cão da raça pitbull, que pertenceria a um conhecido do namorado da mãe da criança. O pai informou que a menina estava passando alguns dias com a mãe, já que o casal é separado, e que o ataque ocorreu durante esse período.
A criança foi socorrida inicialmente em Ponta Porã, mas precisou ser transferida com urgência para uma unidade com maior suporte médico.
O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso. As circunstâncias do ataque devem ser apuradas pelas autoridades.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Operação da PC e PM prende acusado de tentar matar jovem em MS
Polícia
Mulher é presa por tráfico e extorsão de usuários em Bataguassu
Polícia
Operação apura fraude em concurso da PF com prova em Campo Grande
Polícia
Aquidauanense morre após dias internada por acidente no RJ
Polícia
Bombeiros fazem buscas por homem desaparecido no Rio Dourados
Polícia
Motoentregador morre dias após acidente em cruzamento de Ivinhema
Polícia
Operação da PM prende dois e apreende mais de 170 quilos de droga na Capital
Polícia
Motociclista fica em estado grave ao bater em caminhão estacionado na Capital
Justiça
Morte de Vandermárcio: TJMS atende defesa e manda fazer reprodução simulada dos fatos
Polícia