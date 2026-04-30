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Trânsito

Jornalista morre após grave acidente entre motos em Campo Grande

A vítima chegou a ser socorrida para o hospital Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos

30 abril 2026 - 08h54Vinícius Santos
Jornalista Sérgio Pereira Bittencourt - Foto: Reprodução / Redes SociaisJornalista Sérgio Pereira Bittencourt - Foto: Reprodução / Redes Sociais  

O jornalista Sérgio Pereira Bittencourt, de 44 anos, morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito na manhã de quarta-feira (29), em Campo Grande. 

Conforme o boletim de ocorrência policial, o sinistro aconteceu por volta das 10h20, no cruzamento da rua Treze de Junho com Antônio Maria Coelho, e envolveu a motocicleta conduzida por Sérgio e outro motoqueiro.

Segundo o registro policial, Sérgio seguia pela rua Antônio Maria Coelho, no sentido oeste-leste, quando, ao chegar ao cruzamento entre as vias, ocorreu a colisão grave entre as motocicletas.

Com o impacto, houve danos materiais em ambos os veículos, além de ferimentos nos dois condutores. Equipes do Samu 192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram socorro às vítimas, que foram encaminhadas em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande.

Após dar entrada na unidade hospitalar, o jornalista Sérgio Pereira Bittencourt não resistiu aos ferimentos e morreu. Diante da gravidade da ocorrência, a perícia oficial foi acionada e realizou os levantamentos no local. 

Conforme apurado, o cruzamento possui controle semafórico, que estava em funcionamento regular no momento da coleta de informações. Imagens de câmeras de segurança da região foram recolhidas para análise.

O caso é investigado para esclarecer as circunstâncias da colisão e apurar eventuais responsabilidades.

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