Corrida de rua altera trânsito em Campo Grande neste domingo

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou que diversas ruas e avenidas de Campo Grande terão interdições temporárias neste domingo (26), devido à realização da Corrida de Rua – Live Run XP. As alterações no trânsito ocorrem das 5h às 12h.

A concentração dos atletas está prevista para começar às 5h, nas proximidades do Shopping Campo Grande, com bloqueios parciais ao longo do percurso durante toda a manhã. Equipes de trânsito estarão distribuídas em pontos estratégicos para orientar motoristas e pedestres.

O trajeto da prova inclui importantes vias da Capital, como as avenidas Paulo Coelho Machado, Professor Luiz Alexandre de Oliveira, Nelly Martins, Mato Grosso e Afonso Pena. O percurso também passa por ruas como Antônio Rahe, Rio Negro e Jamil Basmage, entre outras.

De acordo com a Agetran, a liberação das vias será feita de forma gradual, conforme a passagem dos corredores.

A orientação é que os motoristas evitem as regiões afetadas, busquem rotas alternativas e redobrem a atenção. Pedestres também devem respeitar a sinalização e seguir as instruções dos agentes durante o período do evento.

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