Domingo será de calor e sol com previsão de temporais em MS

O domingo (26) será de tempo firme na maior parte de Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e temperaturas elevadas ao longo do dia. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as máximas podem atingir entre 34°C e 37°C, especialmente nas regiões pantaneira e sudoeste.

Em Campo Grande, o destaque do dia, os termômetros devem variar entre 21°C e 33°C. O dia começa com sol e calor, mas a nebulosidade aumenta ao longo das horas, com possibilidade de pancadas de chuva e até temporais entre a tarde e a noite.

No interior, o calor também predomina. Em Corumbá, na região pantaneira, a máxima pode chegar aos 37°C. Em Ponta Porã, no sul do estado, as temperaturas ficam mais amenas, variando entre 19°C e 26°C. Já em Dourados, na região da Grande Dourados, a máxima prevista é de 31°C.

Na região norte, Coxim pode registrar até 35°C, enquanto no leste, Três Lagoas também deve alcançar os 35°C. No Cone-Sul, Iguatemi tem previsão de máxima de 28°C, com maior chance de instabilidade no fim do dia.

Apesar do tempo firme durante boa parte do domingo, a aproximação de uma frente fria favorece a formação de instabilidades, principalmente nas regiões sul e oeste do estado. Há risco de chuvas e tempestades isoladas, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A orientação é que a população fique atenta às mudanças no tempo, especialmente no período da tarde e noite, quando aumentam as chances de temporais.

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