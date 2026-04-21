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Clima

Feriado deve ter calor, mas meteorologia não descarta temporais em MS

Tempestades poderão vir acompanhadas de raios e rajadas de ventos

21 abril 2026 - 07h30Vinicius Costa
Céu azul e muito calor em Campo GrandeCéu azul e muito calor em Campo Grande   (Vinicius Costa)

O feriado de Tiradentes, celebrado nesta terça-feira, dia 21, deve ser de calor e com altas temperaturas em Mato Grosso do Sul, mas com um toque de atenção em relação aos possíveis temporais que podem ocorrer em algumas regiões.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), por exemplo, explica que as chuvas e tempestades poderão vir acompanhadas de raios e rajadas de ventos que podem chegar a 60 km/h.

Essa condição meteorológica é favorecida pela atuação de um centro de baixa pressão atmosférica que terá origem no nordeste da Argentina. Além disso, o intenso transporte de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados, contribui para a formação de instabilidades.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 21°C e máximas podendo chegar a 32°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 22°C e máximas de 34°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 34°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 22°C e a máxima deve chegar a 33°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 32°C.

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