Após uma semana internado, morre subtenente que atirou na companheira

Taynara Menezes e Vinícius Santos atualizado em 20/04/2026 às 19h34

Morreu nesta segunda-feira (20) o subtenente da Polícia Militar da reserva, Charles Cano da Mota, de 56 anos, que estava internado sob escolta policial após atirar contra a companheira, em Campo Grande.

A morte foi confirmada por colegas de profissão. Ele permanecia na Santa Casa desde o dia 13, quando o crime foi registrado no bairro Jardim Colúmbia.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) como tentativa de feminicídio.

Durante a internação, o quadro clínico do subtenente se agravou, e ele chegou a entrar em protocolo de morte encefálica. Nos bastidores da corporação, a situação já era considerada irreversível.

O caso segue sob investigação.

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