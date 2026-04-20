Após uma semana internado, morre subtenente que atirou na companheira

Morreu nesta segunda-feira (20) o subtenente da Polícia Militar da reserva, Charles Cano da Mota, de 56 anos, que estava internado sob escolta policial após atirar contra a companheira, em Campo Grande.
A morte foi confirmada por colegas de profissão. Ele permanecia na Santa Casa desde o dia 13, quando o crime foi registrado no bairro Jardim Colúmbia.
O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) como tentativa de feminicídio.
Durante a internação, o quadro clínico do subtenente se agravou, e ele chegou a entrar em protocolo de morte encefálica. Nos bastidores da corporação, a situação já era considerada irreversível.
O caso segue sob investigação.Reportar Erro
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