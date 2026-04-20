Menu
Menu Busca segunda, 20 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #1 Abr26
Polícia

Após uma semana internado, morre subtenente que atirou na companheira

Policial da reserva estava internado sob escolta policial; morte foi confirmada por colegas de profissão

20 abril 2026 - 19h33Taynara Menezes e Vinícius Santos     atualizado em 20/04/2026 às 19h34
Militar estava internado sob escolta Militar estava internado sob escolta   (Foto: Reprodução)

Morreu nesta segunda-feira (20) o subtenente da Polícia Militar da reserva, Charles Cano da Mota, de 56 anos, que estava internado sob escolta policial após atirar contra a companheira, em Campo Grande. 

A morte foi confirmada por colegas de profissão. Ele permanecia na Santa Casa desde o dia 13, quando o crime foi registrado no bairro Jardim Colúmbia.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) como tentativa de feminicídio.

Durante a internação, o quadro clínico do subtenente se agravou, e ele chegou a entrar em protocolo de morte encefálica. Nos bastidores da corporação, a situação já era considerada irreversível.

O caso segue sob investigação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Entorpecentes e demais itens apreendidos
Polícia
Após comprar drogas em Campo Grande, casal é preso pelo Choque em Coxim
Caminhão estava carregado com leite
Polícia
Motorista morre preso na cabine após caminhão tombar em Nova Andradina
Militar da PM que salvou o bebê
Polícia
Ação rápida de policial salva bebê de 11 meses engasgado em Porto Murtinho
Carro ficou bastante destruído após o acidente
Polícia
Idoso é ejetado de carro e morre após capotamento entre Dourados e Deodápolis
Acidente no RJ deixa jovem de Aquidauana em estado grave e família pede ajuda
Polícia
Acidente no RJ deixa jovem de Aquidauana em estado grave e família pede ajuda
Campo-grandense está desaparecida desde o dia 15 de abril
Polícia
Desaparecida, campo-grandense é acusada de desviar R$ 40 mil de escola em SC
Foto: Reprodução / Relatório / CRMV-MS
Saúde
CCZ de Campo Grande realizou 469 eutanásias em animais nos 2 primeiros meses de 2026
Corpo foi encontrado às margens da via
Polícia
Corpo é encontrado na fronteira com bilhete de "não roubar"
Imagem ilustrativa
Polícia
Jovem é agredido a pauladas após discutir em conveniência na Capital
Rapaz foi morto na MS-165, em Aral Moreira
Polícia
Motociclista é executado e enfermeira do SAMU descobre que era o filho em MS

Mais Lidas

Rapaz foi morto na MS-165, em Aral Moreira
Polícia
Motociclista é executado e enfermeira do SAMU descobre que era o filho em MS
Foi passear e saiu preso! Reconhecimento facial não perdoa visitante na Expogrande
Polícia
Foi passear e saiu preso! Reconhecimento facial não perdoa visitante na Expogrande
Jovem de 24 anos desapareceu em São José na quarta-feira, 15 de abril.
Polícia
Campo-grandense desaparece após sair do trabalho e entrar em carro de aplicativo em SC
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 20/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 20/4/2026