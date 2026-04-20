Menu
Menu Busca segunda, 20 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #2 Abr26
Polícia

Corpo é encontrado na fronteira com bilhete de "não roubar"

De acordo dados policiais, a vítima possuía uma extensa ficha criminal por furtos

20 abril 2026 - 11h52Sarah Chaves
Corpo foi encontrado às margens da viaCorpo foi encontrado às margens da via   (Ponta Porã em Dia)

Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (20),o corpo de um homem, identificado como Christian Rodrigo Toledo de 35 anos, foi encontrado na fronteira, bairro General Genes, em Pedro Juan Caballero.

De acordo com o Ponta Porã em Dia, a vítima possuía uma extensa ficha criminal por furtos. Ele foi encontrado as margens de uma via, e ao lado do corpo um bilhete dizia “Não roubar JDF, vamos por mais”, levantando suspeita de envolvimento de grupos criminosos, ou acerto de contas.

O crime é investigado pela Polícia Nacional e o Ministério Público para determinar se há ligação entre o histórico criminal da vítima e o crime. 

NO histórico criminal de Christian consta inclusive  cumprimento de pena e, em outro, a suspensão do exercício da ação penal envolvendo acusações de furto agravado e resistência.
 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caminhão estava carregado com leite
Polícia
Motorista morre preso na cabine após caminhão tombar em Nova Andradina
Militar da PM que salvou o bebê
Polícia
Ação rápida de policial salva bebê de 11 meses engasgado em Porto Murtinho
Carro ficou bastante destruído após o acidente
Polícia
Idoso é ejetado de carro e morre após capotamento entre Dourados e Deodápolis
Acidente no RJ deixa jovem de Aquidauana em estado grave e família pede ajuda
Polícia
Acidente no RJ deixa jovem de Aquidauana em estado grave e família pede ajuda
Campo-grandense está desaparecida desde o dia 15 de abril
Polícia
Desaparecida, campo-grandense é acusada de desviar R$ 40 mil de escola em SC
Foto: Reprodução / Relatório / CRMV-MS
Saúde
CCZ de Campo Grande realizou 469 eutanásias em animais nos 2 primeiros meses de 2026
Imagem ilustrativa
Polícia
Jovem é agredido a pauladas após discutir em conveniência na Capital
Rapaz foi morto na MS-165, em Aral Moreira
Polícia
Motociclista é executado e enfermeira do SAMU descobre que era o filho em MS
Passageiro se recusou a pagar a corrida | Imagem ilustrativa
Polícia
Passageiro se recusa a pagar corrida e leva soco de amiga da motorista na Capital
Polícia e Perícia estiveram no local do crime
Polícia
Ao sair para conferir batida em portão, idoso é ferido a tiros em Campo Grande

Mais Lidas

Foi passear e saiu preso! Reconhecimento facial não perdoa visitante na Expogrande
Polícia
Foi passear e saiu preso! Reconhecimento facial não perdoa visitante na Expogrande
Corpo foi encontrado na noite desta sexta
Polícia
Homem é encontrado morto em via pública no Monte Castelo
Polícia Militar atendeu o caso - Foto: Ilustrativa
Polícia
AGORA: Idoso é assassinado a facada em bar na região do Indubrasil, em Campo Grande
Jovem de 24 anos desapareceu em São José na quarta-feira, 15 de abril.
Polícia
Campo-grandense desaparece após sair do trabalho e entrar em carro de aplicativo em SC