Corpo é encontrado na fronteira com bilhete de "não roubar"

Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (20),o corpo de um homem, identificado como Christian Rodrigo Toledo de 35 anos, foi encontrado na fronteira, bairro General Genes, em Pedro Juan Caballero.

De acordo com o Ponta Porã em Dia, a vítima possuía uma extensa ficha criminal por furtos. Ele foi encontrado as margens de uma via, e ao lado do corpo um bilhete dizia “Não roubar JDF, vamos por mais”, levantando suspeita de envolvimento de grupos criminosos, ou acerto de contas.

O crime é investigado pela Polícia Nacional e o Ministério Público para determinar se há ligação entre o histórico criminal da vítima e o crime.

NO histórico criminal de Christian consta inclusive cumprimento de pena e, em outro, a suspensão do exercício da ação penal envolvendo acusações de furto agravado e resistência.



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