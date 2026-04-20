Ao sair para conferir batida em portão, idoso é ferido a tiros em Campo Grande

Idoso, de 62 anos, foi vítima de tentativa de homicídio ao ser ferido com um disparo de arma de fogo na madrugada desta segunda-feira, dia 20, na região do Jardim das Hortênsias, em Campo Grande.

Ele havia se levantando para conferir uma batida no portão e latido dos cachorros, quando se deparou com o suspeito o aguardando e com um arma na mão. Foram efetuados três disparos, mas apenas um acertou a vítima, atingindo o ombro.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mãe da vítima ouviu os disparos e ao sair para fora, encontrou o filho ferido. O idoso foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, mas antes, chegou a relatar para a Polícia Militar, que o suspeito fugiu em um Fiat Uno, de cor branca.

A Polícia Milita isolou o local para o trabalho da Polícia Científica, que esteve acompanhada da Polícia Civil. Durante as diligências, foi identificado algumas imagens de câmera de segurança que podem auxiliar nas investigações.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

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