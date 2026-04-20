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INSS libera primeira parcela do 13º a partir de sexta (24)

Os pagamentos para cerca de 35,2 milhões de segurados injetam R$ 78 bilhões na economia

20 abril 2026 - 10h12Sarah Chaves, com Folha
Foto: ReproduçãoFoto: Reprodução  

A primeira parcela do 13º salário a aposentados e pensionistas começa a ser paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nesta sexta-feira (24) junto com o benefício mensal, no mesmo dia em que o segurado recebe o pagamento da Previdência.

Os depósitos da primeira parcela seguem até 8 de maio, conforme o valor e o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador. Recebem primeiro os segurados que ganham até um salário mínimo, atualmente em R$ 1.518. Depois, é feito o pagamento a quem ganha acima do piso até o teto previdenciário de R$ 8.475,55.

A segunda parcela do 13º está prevista para ser paga entre 25 de maio e 8 de junho, mantendo a antecipação do benefício para o primeiro semestre, prática adotada desde 2020.

Segundo estimativas do governo federal, a antecipação do 13º deve beneficiar cerca de 35,2 milhões de segurados e injetar aproximadamente R$ 78,2 bilhões na economia. Tem direito à gratificação todos que recebem aposentadoria, pensão e auxílio. Não têm direito ao 13º os segurados beneficidos com BPC (Benefício de Prestação Continuada) e Renda Mensal Vitalícia.

Veja o calendário de pagamento do 13º do INSS em 2026

Para benefícios iguais ao salário mínimo, primeira e segunda parcelas

Final do benefício            Primeira parcela                   Segunda parcela     
1                                       24/abr                                  25/mai   
2                                       27/abr                                  26/mai   
3                                       28/abr                                  27/mai   
4                                       29/abr                                  28/mai   
5                                       30/abr                                  29/mai   
6                                       04/mai                                 01/jun   
7                                       05/mai                                 02/jun   
8                                       06/mai                                 03/jun   
9                                       07/mai                                 05/jun   
0                                       08/mai                                 08/jun    

Para benefícios acima do salário mínimo, primeira e segunda parcelas
Final do benefício      Primeira parcela            Segunda parcela     
1 e 6                          04/mai                            01/jun   
2 e 7                          05/mai                            02/jun   
3 e 8                          06/mai                            03/jun   
4 e 9                          07/mai                            05/jun   
5 e 0                          08/mai                            08/jun   

Quem tem direito ao 13º do INSS?

Quem se aposentou em janeiro deste ano ou já estava aposentado em anos anteriores recebe, nesta primeira parcela, exatamente a metade do valor do benefício. Para quem se aposenta após fevereiro, o pagamento é proporcional aos meses de benefício.

Segurados que recebem auxílio-doença também têm um cálculo proporcional do 13º, que leva em conta o número de meses em que a renda previdenciária será paga, já que se trata de um benefício temporário.

Normalmente, a consulta para saber o valor exato que será pago é liberada próxima à data de pagamento, sendo que quem recebe o salário mínimo costuma saber o valor antes dos outros beneficiados. Após o primeiro dia de pagamento, o INSS libera o extrato atualizado para todos os segurados.
A consulta poderá ser feita pelo aplicativo ou site Meu INSS, que pode ser baixado nas lojas Play Store (Android) e App Store (iOS). 

 

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