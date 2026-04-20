INSS libera primeira parcela do 13º a partir de sexta (24)

A primeira parcela do 13º salário a aposentados e pensionistas começa a ser paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nesta sexta-feira (24) junto com o benefício mensal, no mesmo dia em que o segurado recebe o pagamento da Previdência.



Os depósitos da primeira parcela seguem até 8 de maio, conforme o valor e o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador. Recebem primeiro os segurados que ganham até um salário mínimo, atualmente em R$ 1.518. Depois, é feito o pagamento a quem ganha acima do piso até o teto previdenciário de R$ 8.475,55.



A segunda parcela do 13º está prevista para ser paga entre 25 de maio e 8 de junho, mantendo a antecipação do benefício para o primeiro semestre, prática adotada desde 2020.



Segundo estimativas do governo federal, a antecipação do 13º deve beneficiar cerca de 35,2 milhões de segurados e injetar aproximadamente R$ 78,2 bilhões na economia. Tem direito à gratificação todos que recebem aposentadoria, pensão e auxílio. Não têm direito ao 13º os segurados beneficidos com BPC (Benefício de Prestação Continuada) e Renda Mensal Vitalícia.



Veja o calendário de pagamento do 13º do INSS em 2026



Para benefícios iguais ao salário mínimo, primeira e segunda parcelas



Final do benefício Primeira parcela Segunda parcela

1 24/abr 25/mai

2 27/abr 26/mai

3 28/abr 27/mai

4 29/abr 28/mai

5 30/abr 29/mai

6 04/mai 01/jun

7 05/mai 02/jun

8 06/mai 03/jun

9 07/mai 05/jun

0 08/mai 08/jun



Para benefícios acima do salário mínimo, primeira e segunda parcelas

Final do benefício Primeira parcela Segunda parcela

1 e 6 04/mai 01/jun

2 e 7 05/mai 02/jun

3 e 8 06/mai 03/jun

4 e 9 07/mai 05/jun

5 e 0 08/mai 08/jun

Quem tem direito ao 13º do INSS?



Quem se aposentou em janeiro deste ano ou já estava aposentado em anos anteriores recebe, nesta primeira parcela, exatamente a metade do valor do benefício. Para quem se aposenta após fevereiro, o pagamento é proporcional aos meses de benefício.



Segurados que recebem auxílio-doença também têm um cálculo proporcional do 13º, que leva em conta o número de meses em que a renda previdenciária será paga, já que se trata de um benefício temporário.



Normalmente, a consulta para saber o valor exato que será pago é liberada próxima à data de pagamento, sendo que quem recebe o salário mínimo costuma saber o valor antes dos outros beneficiados. Após o primeiro dia de pagamento, o INSS libera o extrato atualizado para todos os segurados.

A consulta poderá ser feita pelo aplicativo ou site Meu INSS, que pode ser baixado nas lojas Play Store (Android) e App Store (iOS).

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