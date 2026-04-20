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Recordista mundial, o brasileiro Gabrielzinho concorre a prêmio internacional de esportes

O Laureus de Melhor Atleta com Deficiência será entregue nesta segunda em Madri

20 abril 2026 - 11h11Sarah Chaves, com Agência Brasil

Com reconhecimento internacional, o nadador Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, é um dos concorrentes ao Prêmio Laureus de Melhor Atleta com Deficiência que ocorre nesta segunda-feira (20) no Palácio de Cibeles, em Madri, na Espanha.

O vencedor será escolhido por um painel especializado, com membros do Comitê Paralímpico Internacional (IPC).

Aos 23 anos, o medalhista conquistou três ouros no Mundial de Singapura 2025, nas provas de 100 metros (m) costas, 200m livre e 50m costas, todas disputas pela classe S2 (comprometimento físico-motor).

É dele também o recorde mundial dos 150m medley S2, obtido também em Singapura, com o tempo de 3min16s26.

Atleta do Praia Clube, Gabrielzinho soma seis medalhas paralímpicas: três ouros conquistados em Paris 2024, e dois ouros e uma prata em Tóquio 2020.

Concorrentes
Ao lado do mineiro, concorrem ao prêmio outros cinco atletas, dois deles nadadores: o italiano Simone Barlaam, da classe S9 (limitações físico-motoras), e o tcheco David Kratochvíl, da classe S11 (deficiência visual). 

Duas atletas do atletismo também foram indicadas: a suíça Catherine Debrunner, da classe T53/54 (cadeirantes), e a equatoriana Kiara Rodríguez, da classe T47 (deficiência nos membros superiores).

Além deles, a norte-americana Kelsey DiClaudio, do hóquei em cadeira de rodas, também está entre os indicados.

O Prêmio Laureus está em sua 26ª edição, e o ex-nadador paralímpico Daniel Dias já figurou no hall de campeões do que é considerado o “Oscar do Esporte”. A honraria foi concedida ao atleta em três ocasiões: 2009, 2013 e 2016.

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