Após saída de Dorival, Corinthians avalia Tite e Diniz para o comando

Tite e Fernando Diniz são os nomes com possibilidade de assumir o Corinthians no lugar de Dorival Júnior, demitido recentemente. A diretoria corre contra o tempo para anunciar um novo treinador antes da partida de quinta-feira (9), contra o Platense, pela estreia na fase de grupos da Copa Libertadores da América.

O presidente Osmar Stabile e o executivo Marcelo Paz iniciaram as conversas ainda no domingo (5) e avançaram nas tratativas durante a madrugada desta segunda-feira (6), na Neo Química Arena. A ideia é fechar com um nome que já esteja livre no mercado e tenha experiência no futebol brasileiro.

Entre os favoritos, Tite aparece como o principal candidato. Com passagem marcante pelo clube, o treinador soma 378 jogos e seis títulos, incluindo Libertadores e Mundial. Ele está sem clube desde que deixou o Cruzeiro, em março. Em 2024, chegou a negociar com o Corinthians, mas desistiu por questões de saúde.

Já Fernando Diniz surge como alternativa. Sem clube desde fevereiro, quando saiu do Vasco, ele nunca comandou o Corinthians, mas conhece o ambiente do clube, onde atuou como jogador no fim dos anos 1990.

Internamente, a avaliação é de que nenhum nome terá unanimidade entre os torcedores. Ainda assim, a diretoria pretende bater o martelo nas próximas horas.

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