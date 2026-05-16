Com apoio da Unimed, Circuito Speed Pong reúne atletas de MS em Campo Grande

Com apoio da Unimed Federação MS, acontece neste sábado (16) e segue até domingo (17), em Campo Grande, a Speed Pong – 1ª Etapa Circuito Unimed Federação Mato Grosso do Sul. O evento é realizado pela Academia Speed Pong, localizada na rua Brilhante, no bairro Vila Bandeirantes.

A competição reúne atletas de escolas públicas e privadas da Capital e de cidades do interior como Maracaju, Corumbá, Chapadão do Sul e Água Clara, que disputam medalhas, premiações e a oportunidade de se destacar no cenário estadual do tênis de mesa.

Medalhas em disputa - Foto: Vinícius Santos



Professor e treinador da Speed Pong, Ricardo Rieff explicou que o circuito nasceu através da parceria com a Unimed Federação MS e já acontece desde o ano passado.

“A gente tem um contrato de patrocínio com a Unimed Federação MS. Dentro desse contrato, a gente estipulou um circuito para acontecer durante o ano. Ano passado tivemos cinco etapas e esse ano teremos também cinco etapas do circuito”, afirmou.

Segundo Ricardo, além da competitividade, o projeto tem um forte papel social, principalmente voltado aos estudantes que participam de projetos esportivos.

“A nossa principal categoria aqui é a escolar, de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos, justamente para contemplar as crianças que participam de projetos escolares”, destacou.

O treinador também ressaltou o crescimento do tênis de mesa em Mato Grosso do Sul e defendeu a popularização do esporte.

“Pingue-pongue e tênis de mesa é a mesma coisa. A gente tem que unificar e propagar o pingue-pongue e o tênis de mesa. O importante é o esporte”, disse.

Além das disputas, a competição também funciona como uma vitrine para revelar novos talentos. Conforme Ricardo, atletas que se destacam podem até integrar equipes de competição da academia.

“O intuito do circuito é realmente fazer um caça-talento, principalmente nessas categorias escolares. Tem muitos atletas de escolas públicas que participam dos projetos e possuem um nível muito bom”, explicou.

Ele ainda revelou que a premiação da categoria escolar inclui um mês gratuito de treinamento na academia.

“O atleta acaba ganhando um mês gratuito aqui na Speed Pong e a gente vai observando esses talentos para a nossa equipe de competição”, completou.

Ricardo fez questão de destacar a importância do apoio da Unimed para garantir o funcionamento do projeto e o acesso gratuito de muitas crianças ao esporte.

“A Unimed dá um aporte importantíssimo para nós conseguirmos manter o projeto e atender crianças que, às vezes, não têm condição de pagar uma mensalidade para praticar esporte. Então, para nós, é de grande valia”, afirmou.

O treinador ainda reforçou a ligação entre esporte e saúde, “Esporte em si é saúde. É prevenção de doença e também ajuda a tirar as crianças da rua”, pontuou.

Atletas duante jogo - Foto: Vinícius Santos



Representando Maracaju, o professor de Educação Física Daniel Ramon levou três atletas dos treinamentos da Fundesport e do Prodesc para disputar a etapa em Campo Grande.

“A cidade de Maracaju veio com três atletas do treinamento da Fundesport e do Prodesc. Essa iniciativa é muito boa para eles participarem de campeonatos e fazer com que o treinamento dê resultado”, destacou.

Daniel acredita que o torneio pode abrir portas para competições ainda maiores,. “Tem muitos atletas aqui em nível muito alto. Eles se destacando aqui, têm capacidade de se destacar também em nível estadual e nacional”, comentou.

O professor também destacou os investimentos realizados no esporte em Maracaju, “A cidade está investindo bastante. Temos treinamentos pela prefeitura e também pelo Estado, através da Fundesport. Está tendo um investimento muito bom lá na cidade”, finalizou.

Próxima Etapa do Circuito

As inscrições para esta primeira etapa já foram encerradas, mas o professor e organizador Ricardo Rieff confirmou que a 2ª etapa do Circuito Unimed MS já tem data marcada: 13 e 14 de junho.

“A gente encerra sempre uns três dias antes para organizar toda a estrutura da competição. Então, quem quiser participar, precisa ficar atento às nossas redes sociais”, explicou Rieff.

Os interessados devem acompanhar o Instagram oficial @speedpong_ms, onde são divulgadas todas as informações sobre abertura de inscrições e novidades do circuito.

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