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S-10 capota em trecho da BR-262 com quebra-molas recém-instalados em Anastácio

Motorista e passageiros estavam conscientes e não se feriram

16 maio 2026 - 14h33Sarah Chaves, com O Pantaneiro
Foto: O PantaneiroFoto: O Pantaneiro  

Uma caminhonete Chevrolet S-10 capotou na noite desta sexta-feira (15) em um trecho da BR-262, no município de Anastácio. O acidente aconteceu entre o Rancho do Pescador e o Posto Taquaruçu.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência, mas, ao chegarem no local, encontraram os ocupantes do veículo conscientes e sem ferimentos aparentes. Segundo os militares, o motorista e os passageiros recusaram atendimento médico.

O trecho onde ocorreu o capotamento recebeu recentemente três quebra-molas devido ao aumento no fluxo de caminhões, máquinas e veículos utilizados nas obras do novo trevo que vai interligar a BR-262 à BR-419.

Após o acidente, a área ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizou o controle do tráfego e o acompanhamento da ocorrência.

 

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