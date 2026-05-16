Homem é preso suspeito de abusar da sobrinha de 5 anos em Corumbá

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil na noite desta sexta-feira (15), suspeito de abusar da própria sobrinha, de 5 anos, em Corumbá.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe da criança procurou a 1ª Delegacia de Polícia por volta das 21h20 para denunciar o irmão. Ela relatou que precisou se ausentar por alguns minutos de um estabelecimento comercial próximo à residência da família e deixou a filha no local.

Ainda conforme o registro policial, o suspeito estava embriagado e teria aproveitado a ausência da mãe para cometer o abuso. Uma testemunha percebeu a situação, retirou a criança do colo do homem e a entregou para a mãe.

Após a denúncia, equipes da Polícia Civil iniciaram buscas e localizaram o suspeito cerca de 30 minutos depois. Ele foi encontrado dormindo em uma casa próxima ao local do crime.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia, onde o flagrante foi formalizado. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.

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