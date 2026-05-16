Menu
Menu Busca sábado, 16 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Camara CG Maio26
Polícia

Homem é preso suspeito de abusar da sobrinha de 5 anos em Corumbá

Suspeito foi localizado pela Polícia Civil menos de 30 minutos após a denúncia feita pela mãe da criança

16 maio 2026 - 15h32Sarah Chaves, com A Princesinha News

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil na noite desta sexta-feira (15), suspeito de abusar da própria sobrinha, de 5 anos, em Corumbá.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe da criança procurou a 1ª Delegacia de Polícia por volta das 21h20 para denunciar o irmão. Ela relatou que precisou se ausentar por alguns minutos de um estabelecimento comercial próximo à residência da família e deixou a filha no local.

Ainda conforme o registro policial, o suspeito estava embriagado e teria aproveitado a ausência da mãe para cometer o abuso. Uma testemunha percebeu a situação, retirou a criança do colo do homem e a entregou para a mãe.

Após a denúncia, equipes da Polícia Civil iniciaram buscas e localizaram o suspeito cerca de 30 minutos depois. Ele foi encontrado dormindo em uma casa próxima ao local do crime.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia, onde o flagrante foi formalizado. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)
Polícia
Homem tem orelha arrancada pela filha em briga após bebedeira em Dourados
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Briga em bar termina com dois homens feridos no Jardim Monumento
Caso atendido pela PM em Dourados - Foto: PMMS
Polícia
Homem aparece com faca no trabalho da ex e acaba preso em Dourados
Ambulância - Foto: Ilustrativa
Polícia
Idosa fratura o fêmur em queda dentro de casa e morre em MS
PM atendeu o caso - Foto: Ilustrativa / PMMS
Polícia
Homem é preso após espancar esposa na frente dos filhos no Lageado
Foto: O Pantaneiro
Polícia
S-10 capota em trecho da BR-262 com quebra-molas recém-instalados em Anastácio
Imagem Ilustrativa
Polícia
Filho é preso após agredir pai com enxada durante a madrugada em Dourados
Divulgação / Assessoria / PMMS
Interior
Foragido da Justiça com extensa ficha criminal é preso em Rio Brilhante
Foto: Reprodução/ Rádio Caçula
Polícia
Faccionado foragido morre após confronto com a Força Tática em Três Lagoas
Kauan Giovani
Polícia
Soldado do Exército é sequestrado a caminho do quartel em Ponta Porã

Mais Lidas

Lucas Adriano Caniza Santos, o "Lucão" - Foto: Reprodução
Polícia
'Crime não impera', diz comandante do BOPE após morte de líder do CV em Sonora
Tempo permanece instável em Mato Grosso do Sul
Clima
Nova frente fria pode trazer de volta as chuvas em MS nesta quinta
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
Justiça
Devedores terão contas bloqueadas mais rápido após acordo entre CNJ e bancos
Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Polícia
Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital