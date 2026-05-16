Homem é preso após espancar esposa na frente dos filhos no Lageado

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante na manhã deste sábado (16), após espancar a esposa em casa, na frente dos filhos, no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. O caso foi atendido pela PMMS e encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

Segundo consta na ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender uma denúncia de violência doméstica. No local, os policiais encontraram a vítima, que relatou ter passado a noite ingerindo bebida alcoólica com o marido.

De acordo com o relato, ao acordarem por volta das 10h deste sábado, o homem teria começado a agredi-la com socos e tapas no rosto sem motivos aparentes, tudo na presença das crianças.

Ainda conforme a ocorrência, a filha da vítima, de 12 anos, acionou a Polícia Militar em busca de socorro para a mãe.

Os policiais constataram que a mulher apresentava lesão na região frontal da testa, além de um pequeno corte no dedo médio da mão direita. Ela também reclamava de ardência no rosto devido aos tapas desferidos pelo autor.

Apesar dos ferimentos, a vítima recusou atendimento médico, afirmando que não havia necessidade.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e precisou ser algemado pelos policiais. Em seguida, ele foi encaminhado para a Deam, onde o caso foi registrado como violência doméstica.

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