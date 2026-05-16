Briga em bar termina com dois homens feridos no Jardim Monumento

Dois homens, de 41 e 23 anos, ficaram feridos após uma briga registrada na manhã deste sábado (16), no Jardim Monumento, em Campo Grande. Um deles precisou ser levado para a UPA Tiradentes com ferimentos no rosto e o outro foi encaminhado para atendimento médico após apresentar cortes e comportamento alterado.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender uma confusão e encontraram um dos envolvidos, identificado como Alfredo, em visível estado de embriaguez próximo a uma motocicleta.

Aos policiais, ele contou que os autores das agressões estariam em um bar da região. No local indicado, outro homem, identificado como Willian, também afirmou ter sido agredido por um homem conhecido como “Alexandre”, apelidado de “Gordinho”, que já havia deixado o estabelecimento antes da chegada da equipe.

Ainda segundo o registro, um funcionário do comércio confirmou a versão apresentada pelos envolvidos.

Alfredo foi levado para a UPA Tiradentes com uma lesão na face. Já Willian aceitou atendimento e foi encaminhado à delegacia. Durante o atendimento médico, ele ficou exaltado, fez acusações contra policiais e profissionais de saúde e precisou permanecer algemado para a realização de sutura com quatro pontos.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.



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