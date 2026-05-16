Batalhão do Exército em MS recebe usina solar e corta gastos com energia

O 3º Batalhão de Aviação do Exército, em Campo Grande, começou a operar uma usina com 108 placas solares instaladas por meio de emenda parlamentar de R$ 540 mil do deputado federal Beto Pereira. A estrutura já reduziu em cerca de 70% os gastos com energia da unidade militar.

As placas foram instaladas no hangar onde ficam os helicópteros usados em operações de resgate, combate a incêndios e apoio logístico em Mato Grosso do Sul. A usina tem capacidade para gerar 75 mil quilowatts e pode transformar o batalhão na primeira unidade autossuficiente em energia do Exército Brasileiro.

Durante a entrega, o general Marcelo Zanon, chefe do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Oeste, afirmou que a conta de energia caiu de cerca de R$ 40 mil para menos de R$ 10 mil por mês. Segundo ele, o valor economizado é revertido para o próprio batalhão.

Beto Pereira destacou a importância da unidade militar para a região de fronteira e relacionou o investimento à pauta energética. “Este é um importante comando do Exército que zela pela nossa fronteira, pelo nosso estado e pela nossa nação”, afirmou.

Essa foi a terceira emenda destinada pelo deputado ao Exército em Mato Grosso do Sul. Somados, os investimentos passam de R$ 1 milhão e também atenderam o Colégio Militar de Campo Grande e a banda do Exército em Corumbá.

Participaram da cerimônia o tenente-coronel Eduardo Jorge Jeronymo, o coronel Wagner Fernandes, do 3º Grupamento de Engenharia, e o coronel R1 Fernando Bueno, assessor para assuntos parlamentares.



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