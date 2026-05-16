"São Julião é um oásis no deserto", destaca Augusto Cury em visita a Capital

O escritor e psiquiatra Augusto Cury afirmou, nesta sexta-feira (15), que o Hospital São Julião representa “um oásis no deserto” diante das dificuldades enfrentadas pela saúde pública no Brasil. A declaração foi dada antes da palestra beneficente realizada no Bosque Expo, em Campo Grande.

Pré-candidato à Presidência da República pelo Avante, Augusto Cury destacou o trabalho desenvolvido pelo hospital no atendimento à população. Segundo ele, o São Julião cumpre um papel essencial ao oferecer atendimento solidário para pessoas sem condições financeiras.

“O Hospital São Julião está de parabéns. É um hospital que atende de maneira generosa, altruísta e solidária às pessoas que não têm condições financeiras”, afirmou.

Durante a fala, Cury também criticou a demora para consultas e cirurgias no país e disse que a situação coloca pacientes em risco. “Hoje, para conseguir uma consulta, demora dias ou muito mais. E para uma intervenção cirúrgica, também demora semanas, às vezes, o que impõe risco à vida”, declarou.

O psiquiatra ainda elogiou Campo Grande e classificou a Capital como “mais do que uma belíssima cidade”. “Campo Grande é uma poesia”, disse.

A palestra beneficente teve a renda da venda de ingressos revertida integralmente para a instituição que busca apoio para manter os atendimentos que passam de meio milhão ao ano.

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