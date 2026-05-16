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Homem é preso após transformar casa em depósito de lixo no Zé Pereira

Imóvel acumulava resíduos, baterias de lítio, telhas de amianto e até focos do mosquito da dengue

16 maio 2026 - 09h52Sarah Chaves
Foto: Divulgação/PCMSFoto: Divulgação/PCMS  

Um homem de 37 anos foi preso nesta sexta-feira (16), no Bairro Zé Pereira, em Campo Grande, suspeito de acumular lixo de forma irregular e furtar energia elétrica. O caso foi atendido pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat), após denúncias envolvendo risco ambiental e proliferação de pragas no imóvel.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Prefeitura de Campo Grande já havia realizado três limpezas no local por meio da Gerência de Controle de Endemias Vetoriais. Mesmo após as ações, o homem continuava recolhendo resíduos em diferentes bairros da Capital e levando os materiais para casa.

Ainda conforme o registro, o quintal ficou completamente tomado por resíduos sólidos, incluindo baterias de lítio e telhas de amianto. Sem espaço no imóvel, parte do material passou a ser armazenada na rua, ocupando quase metade da calçada.

Durante a vistoria, equipes da prefeitura encontraram larvas do mosquito da dengue, além de outras pragas e animais considerados nocivos à saúde pública. Também foi constatada ligação irregular de energia elétrica no imóvel.

O homem foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça, podendo responder pelos crimes ambientais e pela subtração de energia. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

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