Show de Michel Teló e peça com Débora Falabella são destaques do fim de semana na Capital

SEXTA-FEIRA

Legião Urbana Cover Porto Alegre - A banda Legião Urbana Tributo retorna ao palco do Blues Bar com um repertório recheado de clássicos que marcaram gerações do rock nacional. O show já virou tradição entre os fãs da Legião Urbana na Capital.

Hora: 20h

Local: Blues Bar - Rua 15 de Novembro, 1186

Entrada: a partir de R$ 30

Espetáculo Prima Facie - A atriz Débora Falabella interpreta Tessa, uma advogada criminalista renomada que vê sua vida mudar após enfrentar uma situação capaz de colocar em xeque suas convicções sobre justiça, poder e violência contra a mulher. A peça já soma mais de 150 mil espectadores em todo o Brasil.

Hora: 20h

Local: Teatro Glauce Rocha - UFMS

Entrada: a partir de R$ 110

Show Karla Coronel - A cantora Karla Coronel apresenta um repertório autoral influenciado pela MPB contemporânea, misturando sonoridades urbanas e performances intimistas em apresentação gratuita.

Hora: 19h

Local: Teatro Prosa

Entrada: gratuita

Rainhas do Sertanejo - O musical presta homenagem às mulheres que ajudaram a construir a história da música sertaneja no Brasil. O espetáculo relembra trajetórias de artistas como Irmãs Galvão, Inezita Barroso, Roberta Miranda, Jayne, As Marcianas e Sula Miranda, além de destacar nomes sul-mato-grossenses como Beth e Betinha, Delinha, Patrícia e Adriana. A montagem também aborda os desafios enfrentados pelas artistas em um cenário dominado pelo machismo.

Hora: 19h45

Local: Teatro Aracy Balabanian - Rua 26 de Agosto, 453, Centro

Entrada: a partir de R$ 80

SÁBADO

Eden Beer 8 anos - A cervejaria artesanal Eden Beer comemora oito anos de história com uma festa open bar em Campo Grande. A programação reúne música ao vivo, experiências gastronômicas e oito torneiras de chope liberadas ao público em um ambiente conhecido pela proposta descontraída e pet friendly.

Hora: 18h às 23h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo - Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: a partir de R$ 100

Show de Michel Teló - A Semana S terá como uma das principais atrações o show gratuito do cantor sertanejo no Parque das Nações Indígenas. A programação do evento também contará com atividades culturais, esportivas e opções de lazer abertas ao público.

Hora: 19h

Local: Parque das Nações Indígenas

Entrada: gratuita

Made In Rio - O evento promete uma tarde e noite de muito pagode e música brasileira com apresentações de Ramon Ramos, Pagodiô, Humildemente e DJ João Rosa em Campo Grande.

Hora: 16h

Local: Arena MS - Rua Marquês de Lavradio, 399

Entrada: a partir de R$ 40

Tributo Linkin Park, Korn e Limp Bizkit - A banda Kefla comanda uma noite dedicada ao nu metal com clássicos de Linkin Park, Korn e Limp Bizkit. O repertório reúne sucessos que marcaram os anos 1990 e 2000.

Hora: 20h

Local: Taberna Rock Pub - Rua Japão, 1536

Entrada: a partir de R$ 25

Feira Coletiva - A feira reúne brechós, artesanato, gastronomia e atrações para crianças em um espaço voltado à economia criativa e lazer para toda a família.

Hora: 08h às 16h

Local: Avenida Costa Melo, 987

Entrada: gratuita

Jantar de Massas com Opera Queen - O evento homenageia os 35 anos sem Freddie Mercury com um tributo aos maiores sucessos da banda Queen. A apresentação será comandada pela banda Ópera Queen durante jantar especial no clube.

Hora: 18h

Local: Clube Estoril - Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20, Jardim Autonomista

Entrada: a partir de R$ 119

Nunca Desista dos Seus Sonhos - Inspirada na obra de Augusto Cury, a peça propõe uma reflexão sobre saúde emocional, autoconhecimento e a importância de persistir nos próprios sonhos, tudo apresentado de forma leve e divertida.

Hora: 20h

Local: Teatro Dom Bosco - Avenida Mato Grosso, 227

Entrada: entre R$ 70 e R$ 180

Espetáculo Prima Facie - Em cartaz há dois anos, a peça estrelada por Débora Falabella acompanha a trajetória da advogada Tessa, que passa a questionar suas convicções após enfrentar uma situação capaz de transformar sua visão sobre justiça, poder e violência de gênero.

Hora: 20h

Local: Teatro Glauce Rocha - UFMS

Entrada: a partir de R$ 110

5º Encontro de Motorhomeiros - O evento gratuito reúne motorhomeiros de diversas regiões com atrações culturais, gastronomia, oficinas e atividades voltadas ao turismo sustentável.

Hora: 08h

Local: Altos da Avenida Afonso Pena



DOMINGO

Feira Bosque da Paz - A edição deste mês reúne gastronomia, artesanato, música ao vivo e atrações voltadas à cultura brasileira em um ambiente ao ar livre no Carandá Bosque. A programação também contará com feira de adoção de pets, com cães e gatos em busca de um novo lar. Entre as atrações musicais estão o cantor Jonas e o grupo Sambacaos.

Hora: 09h

Local: Rua Kame Takaiassú, Carandá Bosque

Entrada: gratuita

Espetáculo Prima Facie - A peça estrelada por Débora Falabella segue em turnê nacional após alcançar mais de 150 mil espectadores em todo o país. No palco, a atriz interpreta Tessa, uma advogada bem-sucedida que passa a enfrentar conflitos pessoais e profissionais capazes de transformar sua visão sobre justiça, relações de poder e violência contra a mulher.

Hora: 18h

Local: Teatro Glauce Rocha - UFMS

Entrada: a partir de R$ 110

5º Encontro de Motorhomeiros - O evento gratuito reúne motorhomeiros de diversas regiões com atrações culturais, gastronomia, oficinas e atividades voltadas ao turismo sustentável.

Hora: 08h

Local: Altos da Avenida Afonso Pena

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