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"Livre Estou"? Campo Grande entra no clima de Frozen com pista de gelo no Bosque dos Ipês

Nova atração estreia no dia 23 de maio e promete transformar o shopping em um cenário congelante com diversão para toda a família

12 maio 2026 - 14h28Taynara Menezes
A estrutura contará com opções para diferentes idades.A estrutura contará com opções para diferentes idades.   (Foto: Divulgação)

O famoso “lerigou” vai ecoar em Campo Grande a partir do dia 23 de maio, o Shopping Bosque dos Ipês recebe a “Iceland”, pista de patinação no gelo que promete levar o público para um verdadeiro clima de Frozen durante a temporada de frio na Capital.

Instalada na Praça Central, a atração ficará aberta até o dia 31 de agosto e chega como uma das principais apostas do shopping para o período de inverno e férias escolares. A proposta é reunir crianças, jovens e adultos em uma experiência marcada por diversão, adrenalina e muitas risadas.

Com cenário inspirado no universo congelante dos filmes, a pista promete transformar o passeio no shopping em um momento especial para famílias e grupos de amigos. Entre tombos engraçados, tentativas de equilíbrio e quem acha que já nasceu sabendo patinar, o importante será aproveitar a experiência.

A estrutura contará com opções para diferentes idades. Crianças de 2 a 4 anos poderão participar apenas nos carrinhos adaptados, enquanto crianças acima de 5 anos já poderão entrar na pista para deslizar no gelo.

Além de ampliar as opções de entretenimento em Campo Grande, o Shopping Bosque dos Ipês aposta em uma atração temática que promete trazer o clima gelado dos filmes para o calor sul-mato-grossense.

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