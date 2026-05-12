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Polícia mira esquema de envio de drogas pelos Correios em Coronel Sapucaia

Investigação aponta envio de mais de uma tonelada de maconha para diferentes estados

12 maio 2026 - 15h11Vinicius Costa
Investigado foi preso durante operaçãoInvestigado foi preso durante operação   (Divulgação/PCMS)

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul realizou nesta terça-feira (12), em Coronel Sapucaia, uma operação contra um esquema de envio de drogas por serviços postais na região de fronteira com o Paraguai. A ação foi coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico dentro da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras.

Os policiais cumpriram dois mandados de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão contra investigados por tráfico de drogas e associação criminosa. Conforme a investigação, o grupo utilizava encomendas para distribuir entorpecentes a cidades de Mato Grosso do Sul e outros estados.

De acordo com a DENAR, os suspeitos seriam responsáveis pelo envio de mais de uma tonelada de maconha e derivados. A polícia aponta que a proximidade com a fronteira facilitava o abastecimento e a remessa das drogas.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes localizaram um aparelho utilizado para bloquear o sinal de uma tornozeleira eletrônica.

O equipamento estaria sendo usado por um dos investigados para evitar o monitoramento policial enquanto realizava as postagens ilícitas.

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