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Homem é preso com skunk e Ice em veículo furtado na MS-162

Suspeito disse que levaria entorpecentes de Ponta Porã para São Paulo por R$ 15 mil

12 maio 2026 - 16h11Vinicius Costa
Drogas apreendidas no carro pelo DOFDrogas apreendidas no carro pelo DOF   (Divulgação/DOF)

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira apreenderam nesta segunda-feira (11), em Dourados, mais de 66 quilos de drogas que eram transportados em um veículo furtado. Um homem de 31 anos foi preso durante a ação na rodovia MS-162, na região da Picadinha.

Segundo o DOF, os militares realizavam um bloqueio policial quando o motorista de um Renault Captur tentou fugir ao perceber a fiscalização. O veículo foi alcançado e abordado pela equipe.

Durante a vistoria, os policiais localizaram cerca de 55 quilos de skunk e 11,5 quilos de Ice no porta-malas do automóvel. Aos agentes, o suspeito afirmou que havia pegado o carro já carregado em Ponta Porã e faria o transporte da droga até o estado de São Paulo, onde receberia R$ 15 mil pelo serviço.

Em checagem aos sistemas policiais, os militares identificaram que o Renault Captur possuía registro de furto desde o último dia 5 de maio, na cidade de Americana.

O suspeito, o veículo e os entorpecentes foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira, em Dourados. O prejuízo estimado ao crime organizado é de aproximadamente R$ 1,5 milhão.

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