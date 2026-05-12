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Policiais são alvo do GAECO em operação contra extorsão e supostos flagrantes forjados

A Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo participa das investigações e a Justiça autorizou a ofensiva diante da gravidade dos fatos apurados

12 maio 2026 - 10h11Vinícius Santos
Viatura da Policia Civil de São Paulo - Foto: PCSP/DivulgaçãoViatura da Policia Civil de São Paulo - Foto: PCSP/Divulgação  

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do GAECO, deflagrou nesta terça-feira (12) a “Operação Quina”, que mira um esquema de extorsão supostamente envolvendo policiais civis no estado de São Paulo.

A ação conta com apoio da Corregedoria Geral da Polícia Civil de São Paulo e cumpre mandados de prisão temporária, busca e apreensão, além de medidas assecuratórias patrimoniais, todos expedidos pela Justiça.

Segundo o GAECO, a investigação apura crimes de extorsão qualificada e associação criminosa armada. As apurações tiveram início a partir de relatos indicando que indivíduos estariam se valendo da condição funcional de policiais civis para constranger vítimas, mediante grave ameaça e restrição de liberdade, exigindo valores em dinheiro para evitar supostos flagrantes forjados.

Durante o trabalho investigativo, foram reunidos elementos considerados consistentes, como depoimentos, reconhecimentos pessoais, registros telemáticos, mensagens eletrônicas e análises técnicas. Esse conjunto de provas embasou a representação feita pelo Ministério Público e pela Corregedoria, que resultou na autorização judicial das medidas cautelares.

A decisão da Justiça destacou a gravidade dos fatos investigados, apontando a necessidade das ações para garantir a preservação das provas, o avanço das investigações e a prevenção de possíveis intimidações contra vítimas e testemunhas.

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