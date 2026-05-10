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Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 52 milhões

Números sorteados são: 25 - 42 - 45 - 48 - 50 - 60

10 maio 2026 - 13h10Da redação, com Agência Brasil
Bilhete da Mega-SenaBilhete da Mega-Sena   (Reprodução)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.006 da Mega-Sena, realizado neste sábado (8). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 52 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 25 - 42 - 45 - 48 - 50 - 60

39 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 59.801,78 cada

2.904 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.323,82 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (12), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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