VÍDEO: Homens são flagrados no 'rala e rola' a céu aberto em Água Clara

Dois homens foram flagrados praticando atos sexuais em uma calçada de uma via pública de Água Clara, durante a sexta-feira, dia 8.
A situação causou desconforto entre moradores do bairro Jardim Nova Água Clara, que ficaram incomodados com a cena vista. A dupla estava atrás de um caminhão, mas o registro foi inevitável.
Cabe ressaltar que atos sexuais em via pública é considerado crime e ambos, caso sejam identificados, podem responder por ato obsceno, crime previsto no artigo 233 do Código Penal Brasileiro.
O vídeo foi divulgado pela página Alerta Água Clara. Veja:
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