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VÍDEO: Homens são flagrados no 'rala e rola' a céu aberto em Água Clara

Situação pode ser enquadrada no crime de ato obsceno

09 maio 2026 - 13h12Vinicius Costa
Caso aconteceu no meio da rua em Àgua ClaraCaso aconteceu no meio da rua em Àgua Clara   (Alerta Água Clara)

Dois homens foram flagrados praticando atos sexuais em uma calçada de uma via pública de Água Clara, durante a sexta-feira, dia 8.

A situação causou desconforto entre moradores do bairro Jardim Nova Água Clara, que ficaram incomodados com a cena vista. A dupla estava atrás de um caminhão, mas o registro foi inevitável.

Cabe ressaltar que atos sexuais em via pública é considerado crime e ambos, caso sejam identificados, podem responder por ato obsceno, crime previsto no artigo 233 do Código Penal Brasileiro.

O vídeo foi divulgado pela página Alerta Água Clara. Veja:

 

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