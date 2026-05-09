VÍDEO: Homens são flagrados no 'rala e rola' a céu aberto em Água Clara

Dois homens foram flagrados praticando atos sexuais em uma calçada de uma via pública de Água Clara, durante a sexta-feira, dia 8.

A situação causou desconforto entre moradores do bairro Jardim Nova Água Clara, que ficaram incomodados com a cena vista. A dupla estava atrás de um caminhão, mas o registro foi inevitável.

Cabe ressaltar que atos sexuais em via pública é considerado crime e ambos, caso sejam identificados, podem responder por ato obsceno, crime previsto no artigo 233 do Código Penal Brasileiro.

O vídeo foi divulgado pela página Alerta Água Clara. Veja:





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