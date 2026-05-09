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Duas mulheres são presas com droga no corpo na BR-262, em Água Clara

Autoras confessaram que levariam a cocaína de Corumbá para Três Lagoas.

09 maio 2026 - 11h50Vinicius Costa
Drogas apreendidas pela PRFDrogas apreendidas pela PRF   (Divulgação/PRF)

Duas mulheres foram presas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando 5,8 quilos de cocaína nesta quinta-feira (7), em Água Clara. A droga foi encontrada durante fiscalização na BR-262.

Segundo a PRF, as suspeitas viajavam como passageiras em um veículo de aplicativo abordado pelos policiais. Durante a entrevista, elas informaram que haviam ido até Corumbá e retornavam para Três Lagoas, mas apresentaram nervosismo durante a abordagem.

Os policiais realizaram revista pessoal e encontraram porções de cocaína presas às pernas e à cintura das duas mulheres. Conforme a PRF, ambas confessaram que levariam a droga até Três Lagoas.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Água Clara.

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