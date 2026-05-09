Duas mulheres são presas com droga no corpo na BR-262, em Água Clara

Duas mulheres foram presas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando 5,8 quilos de cocaína nesta quinta-feira (7), em Água Clara. A droga foi encontrada durante fiscalização na BR-262.
Segundo a PRF, as suspeitas viajavam como passageiras em um veículo de aplicativo abordado pelos policiais. Durante a entrevista, elas informaram que haviam ido até Corumbá e retornavam para Três Lagoas, mas apresentaram nervosismo durante a abordagem.
Os policiais realizaram revista pessoal e encontraram porções de cocaína presas às pernas e à cintura das duas mulheres. Conforme a PRF, ambas confessaram que levariam a droga até Três Lagoas.
A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Água Clara.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Casa de presidente do TRE-MS é invadida por ladrões em Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Homens são flagrados no 'rala e rola' a céu aberto em Água Clara
Polícia
Colisão frontal deixa dois motoristas feridos na BR-163, em Rio Brilhante
Polícia
Mulher com documento falso é presa e PRF apreende mercadorias irregulares em MS
Polícia
Suspeito de abusar sexualmente de adolescentes é preso em Dourados
Polícia
Polícia recupera Fiat Strada furtada após fuga e perseguição em Pedro Gomes
Polícia
Marido é preso após esfaquear esposa várias vezes após discussão em Caarapó
Polícia
Alvo de operação contra lavagem de capitais é preso em aeroporto de MS
Polícia
DOF apreende R$ 1,2 milhão em haxixe marroquino em Caarapó
Polícia