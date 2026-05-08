Drogas avaliadas em R$ 2 milhões é apreendida pelo DOF na BR-267, em MS

Uma carga de maconha avaliada em aproximadamente R$ 2 milhões foi apreendida pelo DOF nesta quinta-feira (7), em Guia Lopes da Laguna. A droga estava em uma Fiat Strada abandonada às margens de uma estrada vicinal próxima à BR-267.

A apreensão ocorreu durante patrulhamento na região da Estrada da Uva. Os policiais encontraram o veículo escondido em meio à vegetação e, durante vistoria, localizaram centenas de tabletes do entorpecente.

Ao todo, foram apreendidos 955 quilos de maconha distribuídos na carroceria e no interior da pickup. Após a localização da droga, equipes realizaram buscas nas proximidades, mas nenhum suspeito foi encontrado.

O veículo e o entorpecente foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Guia Lopes da Laguna, onde o caso foi registrado.

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