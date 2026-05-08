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Jovem é assassinado com cinco tiros em residência no Portal Caiobá

João Vitor Alves chegou a ser levado para o CRS Coophavila, mas não resistiu

08 maio 2026 - 07h50Vinicius Costa
Vítima foi levada ao CRS CoophavilaVítima foi levada ao CRS Coophavila   (Brenda Assis)

João Vitor Alves da Silva, de 23 anos, foi assassinado com cinco disparos de arma de fogo no final da noite desta quinta-feira, dia 7, enquanto em uma residência, na rua Cachoeira do Campo, no Portal Caiobá, em Campo Grande.

Ele chegou a ser socorrido pela própria família para o CRS (Centro Regional de Saúde) Coophavila, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nas dependências da unidade de saúde.

Segundo consta no boletim de ocorrência, dois suspeitos chegaram em uma motocicleta e o garupa desceu armado, atirando logo na sequência contra João Vitor, que foi atingido pelos disparos.

Na sequência, os suspeitos deixaram o local em alta velocidade. A família chegou a dizer para as autoridades que a vítima não possuía nenhuma rixa e não sabe informar quem possa ter sido o atirador ou a motivação.

O caso foi registrado como homicídio na delegacia de plantão.

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