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Moto jogada contra viatura foi furtada de educador físico no Vida Nova

Proprietário só descobriu o furto após ser procurado pela Polícia Militar durante ocorrência no Jardim Colúmbia, em Campo Grande

07 maio 2026 - 20h45Taynara Menezes e Vinícius Santos     atualizado em 07/05/2026 às 20h47
Moto estava com ignição estourada Moto estava com ignição estourada   (Foto: Divulgação PM)

A motocicleta que o suspeito de violência doméstica jogou contra uma viatura da Polícia Militar durante fuga, nesta quinta-feira (7), no Jardim Colúmbia, em Campo Grande, havia sido furtada de um educador físico no Jardim Vida Nova.

Segundo as informações apuradas, o proprietário estava trabalhando em uma academia no Vida Nova e havia deixado a moto estacionada em frente a residência, já que o local fica próximo do trabalho.

O educador físico só descobriu o furtado após ser procurado pelos policiais militares, que desconfiaram da procedência da motocicleta ao perceberem que o miolo da ignição estava estourado.

A moto foi encontrada durante buscas pelo suspeito, que era procurado por violência doméstica. Ao perceber a aproximação da polícia, o homem jogou a motocicleta contra a viatura da Polícia Militar e, em seguida, fugiu para uma área de mata.

A perícia foi acionada para atender a ocorrência na Rua Valpes, local da colisão. O Batalhão de Polícia Militar de Trânsito também esteve no endereço.

O veículo será encaminhado para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv). O proprietário reconheceu a motocicleta e agradeceu a rápida recuperação feita pela polícia.

Até o momento, o suspeito não foi localizado.

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