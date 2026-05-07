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Cruz Vermelha viabiliza envio de 200 mil insumos contra chikungunya para MS

Insumos serão destinados prioritariamente a indígenas e famílias em situação de vulnerabilidade

07 maio 2026 - 18h23Vinicius Costa
Insumos serão doados a famílias em MSInsumos serão doados a famílias em MS   (Cruz Vermelha de Mato Grosso do Sul)

Mais de 200 mil unidades de repelentes e protetores solares serão enviadas a Mato Grosso do Sul para reforçar o combate à epidemia de chikungunya, com prioridade para comunidades indígenas e famílias em situação de vulnerabilidade. A ação foi confirmada pela Cruz Vermelha Brasileira em Mato Grosso do Sul e é considerada uma das maiores doações humanitárias de insumos de saúde já destinadas ao Estado.

A carga, avaliada em mais de R$ 5,8 milhões, só foi viabilizada após articulação entre a entidade, o Governo do Estado e o Ministério da Fazenda para superar entraves tributários interestaduais. A regularização ocorreu após publicação de decreto estadual baseado em convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

Segundo a Cruz Vermelha, a mobilização começou após alerta do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI/MS) sobre o avanço da chikungunya nas aldeias Jaguapiru e Bororó, em Dourados. A entidade passou então a intermediar negociações para garantir a chegada dos insumos ao Estado.

Do total da doação, 138,6 mil unidades são de protetores solares com repelente e outras 62,6 mil de repelentes para adultos e crianças. Agora, a Cruz Vermelha coordena a logística de transporte da carga, que sairá de Minas Gerais rumo a Mato Grosso do Sul.

A distribuição será direcionada às reservas indígenas e também a regiões urbanas consideradas mais vulneráveis em municípios afetados pela epidemia. A expectativa é de que os produtos comecem a chegar ao Estado nos próximos dias.

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